Вони були не на заводах, і не в танках, – Зеленський про вбивство ворогом 16 дітей
Внаслідок ганебних дій російських загарбників загинули 16 безневинних дітей. І це попри офіційні заяви Путіна про те, що його нелюди не стріляють по цивільних об'єктах.
На засіданні Європарламенту Володимир Зеленський заявив, що це – цинічна брехня очільника Кремля, передає 24 канал. Адже ворог обстрілює житлові квартали мирних міст.
Важливо Україна понад усе, – харків'яни записали звернення до росіян на зруйнованій площі Свободи
Український президент наголосив, що вже 16 дітей попрощалися з життям, але президент Путін знов скаже, що це "якась там операція і ми б'ємо по військовій інфраструктурі".
Де наші діти? На яких вони військових загонах працюють? На яких ракетах вони? Може вони в танках їздять? 16 дітей вбитих,
– сказав Зеленський.
Після цього президент України зробив паузу, щоб впоратися з емоціями. Зауважимо, що після промови Зеленського Європарламент аплодував стоячи.
Виступ Володимира Зеленського в Європарламенті: дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!