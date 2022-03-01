Вони були не на заводах, і не в танках, – Зеленський про вбивство ворогом 16 дітей

Внаслідок ганебних дій російських загарбників загинули 16 безневинних дітей. І це попри офіційні заяви Путіна про те, що його нелюди не стріляють по цивільних об'єктах.

На засіданні Європарламенту Володимир Зеленський заявив, що це – цинічна брехня очільника Кремля, передає 24 канал. Адже ворог обстрілює житлові квартали мирних міст.

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Український президент наголосив, що вже 16 дітей попрощалися з життям, але президент Путін знов скаже, що це "якась там операція і ми б'ємо по військовій інфраструктурі".

Де наші діти? На яких вони військових загонах працюють? На яких ракетах вони? Може вони в танках їздять? 16 дітей вбитих,

– сказав Зеленський.

Після цього президент України зробив паузу, щоб впоратися з емоціями. Зауважимо, що після промови Зеленського Європарламент аплодував стоячи.

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