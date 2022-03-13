Вони гинуть сотнями, по 500 – 1000 щодня, – Арестович розповів про шалені втрати окупантів

Російські окупанти у сутичках з українськими героями зазнають великих втрат. Щодня сотні ворогів гинуть під кулями та снарядами ЗСУ.

Завдяки хоробрості та майстерності українських захисників втрати російських окупантів перевищили усі можливі рекорди. Такої кількості загиблих Росія не мала у жодній війні, яку розпочинала.

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"Вони гинуть сотнями"

Як розповів позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович, кожного дня ЗСУ ліквідовує щонайменше декілька сотень окупантів.

"Вони гинуть, гинуть сотнями. Біля Маріуполя точно 250 вбитих, понад 700 – поранено. Втрати точно ростуть, близько 500 – 1000 щодня, але порахувати важко. 14 – 15 тисяч є точно, але обережно кажуть понад 12 тисяч", – розповів Арестович.

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