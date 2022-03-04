Вони "хоробро" набігали на Миколаїв, але були накриті "Градами", – Арестович про окупантів

Вже 9 день наші військові дають гідну відсіч окупантам. 3 березня росіяни "хоробро" набігали на Миколаїв, але там їх зустріли українські воїни з "Градами".

Росії продовжує нищити українські міста. Окупанти думали, що в Україні їх гостинно прийме цивільне населення, однак отримали значний спротив від українських військових і мирних громадян.

Важливо На сьогодні немає загрози прямого вторгнення з білоруського боку, – Подоляк

Незважаючи на це, російська навала продовжує бомбити наші міста. 3 березня війська окупантів намагалися прорватися у Миколаїв та Миколаївську область. Цілий день вони "набігали" на ці території, а потім наші військові загнали противників у пастку й накрили "Градами".

Арестович наголосив, що так буде з тими, хто просувається не лише там, а й іншими територіями.

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