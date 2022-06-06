Вони мали визначитись в перші дні війни, – Данілов про "хороших рускіх"

Все більше громадян України із проросійськими поглядами зараз намагаються перевзутись. Крім того, проукраїнські погляди з'являються й у росіян, які хочуть здавати "хорошими русскіми".

Втім, у них цього не вийде. Про це ексклюзивно 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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"Усі мали визначитись із своїми поглядами ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – підкреслив Данілов.

Ті люди, які визнались протягом 24 – 27 лютого, вони заслуговують на повагу. Ті, хто побачили, що "у нас вийде" і почали перефарбовуватись – так працювати не буде,

– запевнив секретар РНБО.

На його думку, зараз на українську сторону переходитимуть ще більше росіян. Чимало охочих буде серед російських медійників.

Данілов про "хороших рускіх"

Крім того, чимало російських олігархів намагатимуться придбати український паспорт, як переконаний Данілов. Втім, публічність нашого суспільства не дасть тим, хто спробує зараз перевзутись, це зробити. Українське суспільство як і завжди встане на бік правди та чистоту.

Хто спробує – не вийде, хлопчики, не вийде. Будете нести відповість перед тими людьми, які є зараз на фронті. Вони повернуться і вас "запитають",

– резюмував Данілов.

Повне інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі: дивіться відео

Нагадаємо, народна депутатка Соломія Бобровська повідомила, що частина росіян почала активно вигадувати різні способи, аби їх не звинувачували у війні в Україні. Громадяни країни-агресорки просувають ідею "хороших рускіх", аби не потрапити під обмеження.

Як українці ставляться до "хороших рускіх"