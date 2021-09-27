"Вони можуть розділити країну": у Німеччині стурбовані через радикальних коронаскептиків

Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєгофер висловив стурбованість популярності руху "коронавірусних дисидентів". Він вважає, що їхніх скептицизм щодо коронавірусу може нашкодити єдності країни.

Насильство, до якого вдаються противники COVID-обмежень, створює загрозу для всіх. Про це Хорст Зеєгофер заявив в інтерв'ю ЗМІ.

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Коронаскептики стають радикальнішими

Група Querdenker стає все меншою, але, на жаль, все більш радикалізованою, сказав міністр. Їхні заяви подекуди мотивують насильство, що створює загрози для країни.

Вони можуть розділити країну, якщо не боротися з ними за допомогою усіх можливих правових інструментів,

– наголосив Зеєгофер.

Глава МВС вважає необхідністю суворо карати людей, які вдаються до злочинів на ґрунті коронавірусних обмежень.

Вбивство касира, який попросив одягнути маску

21 вересня в місті Ідар-Оберштайн клієнт в магазині на АЗС застрелив касира. Усе через вимогу одягнути маску. Згодом виявилося, що чоловік підтримує ультраправих і вірить в теорії змов про коронавірус.

Чоловік прийшов купити собі пиво, однак був без маски. 20-річний касир відмовився обслуговувати його, нагадавши про необхідність носити маску в громадських місцях.

Нападник повернувся додому, взяв револьвер і повернувся на заправку. Він зайшов туди в медичній масці, взяв пиво, підійшов до каси і зняв маску. Після того, як касир знову зробив йому зауваження, чоловік застрелив хлопця.

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