Ворог не просувається далі у напрямку Південноукраїнської АЕС, – Кім

11 березня 2022 року російські окупанти обстріляли Миколаїв. Варто додати, що у Миколаївській області є ще одна АЕС. Віталій Кім розповів, чи рухається у цьому напрямку ворог.

Окупанти почали стріляти по Миколаєву приблизно о 20:00. За словами голови ОВА Віталія Кіма, росіяни вели вогонь з північно-східної сторони. На щастя, жертв немає.

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Ворог не рухається у напрямку АЕС на Миколаївщині

Віталій Кім заявив, що ворог накрив обстрілами звичайний мікрорайон міста. Він наголосив, що поруч не було жодних об'єктів критичної інфраструктури чи військових.

У Миколаївській області розташована ще одна українська АЕС. Йдеться про Південноукраїнську атомну станцію. Журналіст поцікавився у Кіма, чи рухається ворог у цьому напрямку.

Вони нас обходили. Але зараз вони не просуваються далі у напрямку Південноукраїнської АЕС,

– відповів Віталій Кім.