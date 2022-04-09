Вони не самі пішли, а відступили, – Чаус про окупантів

Росія відступила, а не відвела свої війська з Чернігівщини. За понад 40 днів окупанти не змогли взяти Ніжина, Чернігова тощо.

Тому це був відступ завдяки роботі наших ЗСУ, наголосив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Я поки не хочу казати, що війна минула на Чернігівщині… Війна в Україні продовжується,

– зауважив Чаус.

Розслаблятись зарано

Він додав, що це не залежить від того, чи намагатимуться окупанти заходити по суші. Війна триває 8 років, однак раніше її відчували лише на Сході, тепер Чернігівщина теж відчула.

Чаус підсумував, що розслаблятись рано. Перемога буде, коли останній російський солдат піде з території України.

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