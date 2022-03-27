Вони обідали в цей момент, – мер Маріуполя підтвердив загибель 300 людей під завалами Драмтеатру
Джерело:УНІАН
Внаслідок авіаудару по Драмтеатру, що у Маріуполі, за офіційними даними, загинуло понад 300 мирних жителів. Напис "Діти" перед будівлею ворога не зупинив.
Кількість жертв підтвердив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він пояснив, що з-під завалів все ще не вдалось витягти тіла усіх загиблих, адже активні бої тривають саме у центрі міста.
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На жаль, з п'ятої доби триває дуже тяжкий обстріл. Саме центр і лівобережна частина Маріуполя – території, де вже не один день триває й активна фаза вуличних боїв. Наші хлопці досить стійко тримають оборону,
– сказав Вадим Бойченко.
Проте мер сказав, що вдалось надати візуальну оцінку наслідків обстрілу.
Загинули понад 300 людей, які на той момент отримували харчування. Вони стояли, їли, а в цей момент прилетіла бомба. Є інформація від свідка, який підтвердив цю цифру,
– сказав мер міста.
Росія атакувала Драмтеатр: коротко
- Російські терористи 16 березня цілеспрямовано скинули надпотужну бомбу на Драмтеатр у Маріуполі. На момент удару там перебувала майже тисяча людей.
- Ворога не зупинив навіть надпис "Діти". Повідомлялося, що бомбосховище витримало удар.
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