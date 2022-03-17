"Вони" окопувалися, а ми зайшли з тилу: ССО ЗСУ показали знищену техніку ворога
Сили спеціальних операцій Збройних Сил України продовжують забирати техніку російських окупантів. Цього разу герої розтрощили ворожий бензовоз та один із танків
Радісну новину наші захисники поширили у фейсбуці, а також оприлюднили брухт, який залишила по собі армія окупанта.
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Вже кілька днів поспіль українські голови ОДА, а також люди із Офісу Президента говорять про те, що ворог все частіше сидить в окопах й все менше проявляє активності. Це підтверджують й в Збройних Силах України.
Так, приміром, сьогодні було захоплено кількох ворогів, які перебували в укритті.
"Вони" окупувалися, а ми зайшли з тилу. Працюємо!,
– написали ССО на своїй сторінці.
Крім того, захисники показали, що залишилося від російської техніки.
ССО ЗСУ показали знищену техніку ворога / Фото Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
ССО ЗСУ показали знищену техніку ворога / Фото Командування Сил спеціальних операцій ЗС України