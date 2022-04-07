Вони підло воюють, – Кім про тактику росіян на Миколаївщині

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про актуальну ситуацію в регіоні. Він дав відверте інтерв'ю Дмитрові Гордону.

Віталій Кім розповів про те, як росіяни воюють на Миколаївщині.

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Паніка та фейки

Очільник Миколаївської ОВА повідомив, що російських загарбників на території області майже не залишилося. Але через те, що окупанти нічого не можуть зробити, вони віддалено обстрілюють місто із реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Для того, щоб посіяти паніку серед людей. Для того, щоб завдати максимальної шкоди цивільним,

– пояснив Кім.

Віталій Кім додав, що водночас загарбники поширюють фейки про свій наступ, говорячи про тисячу танків, 5 тисяч людей тощо. Глава ОВА заявив, що це не так. За його словами, ворог навпаки змінює позиції, "зализує рани", старається ремонтувати техніку, а не кидає її, як раніше.

Крім того, пояснив Кім, окупанти сидять в окопах, бояться та чекають нападу. Він підсумував, що "вони підло воюють".

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