Вони помруть, якщо не від кулі, то від голоду, – сестра бійця благає евакуювати їх з Маріуполя
Українські захисники на "Азовсталі" перебувають у критичних умовах – у них майже немає ліків, води та їжі. Рідні військових благають увесь світ допомогти врятувати їх із пекла, яке влаштували російські окупанти. Часу, на жаль, майже не залишилося. Далі – пряма мова Анастасії Прокопенко, сестри бійця полку захисників Маріуполя.
Ми, сім'ї незламних воїнів у Маріуполі, просимо про процедуру ЕКСТРАКЦІЇ – можливості виводу всіх заручників з території "Азовсталі" по аналогії з Дюнкерською евакуацією під час Другої світової війни.
Важливо Вони не здадуться в полон, бо росіяни їх вб'ють, – дружина пораненого бійця на "Азовсталі"
Я благаю увесь світ, я готова перед кожним стати навколішки, аби мене почули!
Я молю, врятуйте наших бійців, вони 82 дні перебувають в пеклі. У них немає ліків, їжа і вода закінчуються. Вони помруть, якщо не від кулі, то від голоду.
Відчуйте наш біль! Допоможіть створити диво!
Український військовий, захисник Маріуполя / Фото надане редакції
Анастасія з братом, бійцем полку захисників Маріуполя / Фото надане редакції
Український захисник, перебуває на "Азовсталі" / Фото надане редакції
Анастасія, сестра бійця полку захисників на "Азовсталі"