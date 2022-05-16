Вони помруть, якщо не від кулі, то від голоду, – сестра бійця благає евакуювати їх з Маріуполя

Українські захисники на "Азовсталі" перебувають у критичних умовах – у них майже немає ліків, води та їжі. Рідні військових благають увесь світ допомогти врятувати їх із пекла, яке влаштували російські окупанти. Часу, на жаль, майже не залишилося. Далі – пряма мова Анастасії Прокопенко, сестри бійця полку захисників Маріуполя.

Ми, сім'ї незламних воїнів у Маріуполі, просимо про процедуру ЕКСТРАКЦІЇ – можливості виводу всіх заручників з території "Азовсталі" по аналогії з Дюнкерською евакуацією під час Другої світової війни.

Важливо Вони не здадуться в полон, бо росіяни їх вб'ють, – дружина пораненого бійця на "Азовсталі"

Я благаю увесь світ, я готова перед кожним стати навколішки, аби мене почули!

Я молю, врятуйте наших бійців, вони 82 дні перебувають в пеклі. У них немає ліків, їжа і вода закінчуються. Вони помруть, якщо не від кулі, то від голоду.

Відчуйте наш біль! Допоможіть створити диво!



Український військовий, захисник Маріуполя / Фото надане редакції

Підписати петицію із закликом врятувати усіх бійців, які перебувають на території "Азовсталі", можна тут . Звернення адресоване ООН та її очільнику Антоніу Гутеррешу.



Анастасія з братом, бійцем полку захисників Маріуполя / Фото надане редакції



Український захисник, перебуває на "Азовсталі" / Фото надане редакції

Анастасія, сестра бійця полку захисників на "Азовсталі"