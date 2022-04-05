Вони повинні відчувати те, що відчувають українці, – Єрмак про реакцію світу на звірства росіян

Російські окупанти продовжують вбивати мирних жителів та обстрілювати українські міста. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що західні політики повинні відчувати увесь спектр емоцій, які зараз переживають українці.

Україні ще потрібна підтримка світу для боротьби з окупантами. Про це Єрмак заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Європа повинна відчувати все те, що й Україна

Єрмак розповів, що фото та відео звірств, які чинять в Україні російські окупанти поширюють офіційні канали. Попри це, він кожного дня надсилає їх своїм колегам – політичним радникам в США, Німеччині, Великій Британії, Франції тощо. За словами голови ОП, вони шоковані воєнними злочинами загарбників.

Я впевнений в тому, що вони повинні відчувати те, що відчувають сьогодні всі українці. Тому що від багатьох з них залежать ті рішення, на які ми очікуємо,

– зауважив Єрмак.

За словами голови ОП, український уряд перебуває на постійному зв'язку з європейськими посадовцями.

"Немає ранку чи ночі. Це може відбуватися й о третій, і о четвертій годині ночі. Тому що нам ще багато чого потрібно", – додав Єрмак.

Він підсумував, що Україна досі потребує зброї та посилення санкцій проти Росії, тому західні лідери повинні мати такі ж настрій та відчуття, як і в українців.

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