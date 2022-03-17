Вони рятують, а їх вбивають: у ДСНС розповіли про загиблих від рук російських окупантів
17 березня 2022 , 20:18Читать новость на русском
Джерело:фейсбук-сторінка ДСНС
Російські атаки забирають життя сотень людей по всій Україні. Від початку війни від рук окупантів загинули вже 19 рятувальників.
Про це 17 березня повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС. Відповідний допис у соцмережі супроводжується щемливими кадрами
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"Ми рятуємо, а нас вбивають"
"19 рятувальників загинули від рук російських окупантів! Страху немає, є злість та жага до перемоги", – підкреслили у повідомленні. На оприлюдненому відео видно, як рятувальники ліквідовують наслідки ворожих атак, інколи доводиться робити це у перервах між обстрілами. Вони понаднормово працюють у надважких умовах, аби врятувати якогомога більше життів.
Рятувальники поділилися щемливим відео: дивіться відео