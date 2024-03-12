Вони у себе вдома: у ГУР прокоментували ймовірну операцію на території Росії
12 березня 2024, 08:29Читать новость на русском
Бойові дії на території Росії – імовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів. Це самостійні підрозділи, які складаються з росіян.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу. За його словами, росіяни можуть діяти в себе на території так, як їм забажається.
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"Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Росії", – заявив Юсов.
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