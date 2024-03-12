Вони у себе вдома: у ГУР прокоментували ймовірну операцію на території Росії

Бойові дії на території Росії – імовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів. Це самостійні підрозділи, які складаються з росіян.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу. За його словами, росіяни можуть діяти в себе на території так, як їм забажається.

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"Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Росії", – заявив Юсов.

Російські добровольці прорвали кордон Росії: головне

Російські добровольці сьогодні, 12 березня, зайшли на територію Бєлгородської області Росії. Вони просуваються по регіону в декількох напрямках.

Добровольці заявили, що "йдуть на вибори". Свої дії пояснили роками неволі під керівництвом російської влади та бажанням звільнити народ Росії від диктатури Кремля.

, бійці Легіону "Свобода Росії" вже неодноразово проводили рейди на території Росії. Там вони утримували під контролем територію та стикалися з російськими військовими.