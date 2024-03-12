Вони у себе вдома: у ГУР прокоментували ймовірну операцію на території Росії

12 березня 2024, 08:29
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Бойові дії на території Росії – імовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів. Це самостійні підрозділи, які складаються з росіян.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу. За його словами, росіяни можуть діяти в себе на території так, як їм забажається. 

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"Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Росії", – заявив Юсов.

Російські добровольці прорвали кордон Росії: головне

  • Російські добровольці сьогодні, 12 березня, зайшли на територію Бєлгородської області Росії. Вони просуваються по регіону в декількох напрямках.
  • Добровольці заявили, що "йдуть на вибори". Свої дії пояснили роками неволі під керівництвом російської влади та бажанням звільнити народ Росії від диктатури Кремля.

Зазначимо, бійці Легіону "Свобода Росії" вже неодноразово проводили рейди на території Росії. Там вони утримували під контролем територію та стикалися з російськими військовими.
Автор: Анастасія Лукашевська