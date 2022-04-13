Вони на власні очі побачили, що наробили окупанти, – Зеленський про візит президентів

У Київ 13 квітня прибули президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Глава держави Володимир Зеленський розповів деталі цього візиту.

Зеленський зазначив, що це був корисний день для України та її захисту від російського нападу, повідомляє 24 канал. У столицю прибули президенти держав-друзів, які допомагають з перших днів війни.

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Президент зазначив, що в Україну приїхали ті, хто не вагався, чи давати зброю, не сумнівався, чи вводити санкції, та зараз на рівні Європейського союзу просуває більш жорсткий санкційний пакет проти Росії, – президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

Був дуже радий зустрітися з президентами сьогодні. Переговори були плідними. Важливо, що президенти відвідали Бородянку у Київській області, де на власні очі вони побачили, що наробили окупанти,

– зазначив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: