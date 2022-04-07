Вони живуть у країні чудес, – ексофіцер британської І6 про наративи Кремля

24 лютого Росія нахабно вторглася на територію України зі "спецоперацією", яка має на меті "асвабаждать" вільних українців. Однак весь цивілізований світ визнає абсурдність дій РФ й засуджує її.

Про це говорить і колишній офіцер МІ6 Крістофер Стіл. Вторгнення Росії в Україну він називає "масовим військовим злочином".

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Колишній офіцер МІ6 про війну Росії в Україні

За словами Стіла, коментарі прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова та російського уряду, які стверджують, що вони не націлені на цивільних жителів України, свідчать про те, що представники Росії живуть у "світі Аліси в Країні Чудес".

Також, говорячи про повне заперечення Росією імовірних воєнних злочинів в Україні, він сказав, що саме вторгнення перш за все є масовим воєнним злочином.

Я думаю, правильно сказати, наприклад, у Нюрнберзі головним злочином, який висувають проти німців і нацистів, було ведення агресивної війни, і це саме те, чим є ця операція в Україні. Я впевнений, що є багато матеріалу, який потрібно задокументувати,

– підкреслив Стіл.

Він додав, що є багато жахливих окремих випадків, які вже задокументовані.

Крім того, Стіл зауважив, що сама війна є військовим злочином, і в майбутньому її слід переслідувати як таку, зокрема й ту, що веде Росія в Україні.

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