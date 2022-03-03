"Вони зморяться, а ми почекаємо": вороги катають техніку по Миколаївщині, щоб їх не розбомбили

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім доповів про ситуацію в регіоні станом на кінець доби 2 березня. За його словами, у місто постачають багато зброї для захисників.

Щодо боїв: вони тривають у Вознесенську. А проте ворог точно вночі буде спати погано: "Ми знаємо особливості ландшафту, знаємо мапу, а вони у трьох соснах губляться".

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Миколаїв готовий передавати "привіти" ворогу

На жаль, ворог запускає в область багато техніки. Упродовж дня нарахували приблизно 300 – 400 одиниць.

Заїхали через Снігурівку, каталися там щось, маневри робили, щоб їх не розбомбили. Ну, нехай катаються, нехай заморюються, а ми почекаємо,

– сказав Кім.

І пояснив: "Вони ж мають колись і десь зупинитися, і тоді ми передамо їм "привіт".

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