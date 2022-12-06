Ворог цинічно обстріляв Херсон – є влучання у житлові будинки та інфраструктуру

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон. 6 грудня загарбники поцілили в об'єкт інфраструктури та житлові будинки. На жаль, є жертва.

Як повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, на місці події працюють фахівці ДСНС.

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У Херсонській ОВА уточнили, що під обстрілом опинилася будівля Херсонського водоканалу. Відомо про щонайменше одного загиблого. Він був працівником комунального підприємства.

Яка ситуація у Херсоні

Ворог продовжує цинічно обстрілювати Херсон. За останні 2 тижні у результаті ударів окупантів 19 людей загинули та ще 39 отримали поранення. З 20 листопада по 4 грудня зафіксовано 169 прильотів.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що російські окупанти регулярно обстрілюють Херсон та інші населені пункти Правобережжя регіону. На жаль, сирени повітряної тривоги там не завжди бувають ефективними.

Евакуація з Херсона триває

Евакуаційний процес запустили ще з перших днів контрнаступу ЗСУ. Зараз на обласному рівні працює відповідний штаб, який координує усю діяльність. Люди подають заявку на евакуацію – з ними все обговорюють та допомагають виїхати за допомогою поїздів або автобусів. Це відбувається кожного дня.

Навігацію на воді між берегами зараз припинили. Однак є можливість виїхати людям, які опинилися на дачах на лівому березі. Окупантам складно туди дістатися. Але ця територія перебуває в зоні ризику.