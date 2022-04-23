Ворог з артилерії атакував Золоте: двоє загиблих, ще двоє поранених

На Луганщині ворог продовжує вчиняти військові злочини проти мирних мешканців. Сьогодні, 23 квітня, російські окупанти атакували місто Золоте, що в Сєвєродонецькому районі.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Через артилерійську атаку, яку завдали росіяни близько 15:00 по центральній частині міста Золоте, двоє людей загинули, ще двоє – отримали поранення.

Снаряди потрапили у житлові будинки

Ледве встигли евакуювати 15 місцевих жителів, серед яких 8 – з інвалідністю, як росіяни обстріляли містечко. Артилерійські снаряди потрапили в житлові будинки. Дві особи загинули на місці, ще двох – поранено,

– повідомив Гайдай.

Нагадаємо, що сьогодні з Луганської області вдалось евакуювати 114 людей. Зокрема з Попасної, де зараз найважча ситуація.

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