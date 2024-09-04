Ворог атакував 42 повітряними цілями: скільки збили

Росія 4 вересня масовано атакувала Україну, застосувавши дрони-камікадзе та ракети різних типів. Усього ворог запустив по території нашої країни 29 "Шахедів" і 13 ракет.

Уночі та вдосвіта вибухи лунали у різних областях України. Зокрема, під ударом окупантів опинилися Львів, Кривий Ріг, Київ та інші міста нашої країни.

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Скільки ракет та "Шахедів" збили сили ППО

У ніч на 4 вересня 2024 року російські загарбники вкотре цинічно атакували Україну. Ворог бив ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

Загалом, ворог використав 42 засоби повітряного нападу:

2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К, які запустили з повітряного простору Тульської області;

2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3, які були запущені з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області;

3 крилаті ракети "Іскандер-К" із території окупованого Криму;

29 ударних БпЛА "Shahed-131/136" (райони пусків – Курська область).

Сили ППО протягом усієї ночі відбивали атаку й збили майже усі дрони-камікадзе, а також частину ракет. До відбиття повітряного нападу росіян залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Загалом, українські захисники знищили 22 "Шахеди", а також 7 ракет:

4 крилаті ракети Х-101;

3 крилаті ракети "Іскандер-К".



Скільки цілей збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

Варто наголосити, що 6 ударних безпілотників – локаційно втрачено (імовірно придушені РЕБ), а ще один дрон полетів у Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.