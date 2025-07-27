Цинічна атака: росіяни вдарили по автобусу з людьми на Сумщині

Удень 27 липня росіяни атакували Юнаківську громаду на Сумщині. Під ворожий удар потрапив автобус із цивільними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Що відомо про обстріл Сумщини в неділю?

Сумський район 27 липня була під ворожим обстрілом. Російська армія цинічно вдарила по автобусу з цивільними в одному з населених пунктів Юнаківської громади.

В обласній військовій адміністрації зазначили, що внаслідок атаки є постраждалі, однак їхня кількість не уточнюється. Людям надають необхідну допомогу.

Всі екстрені служби задіяні для реагування на наслідки цієї цинічної атаки по мирному населенню,

– написав Олег Григоров.

Удень вороги також атакували об’єкти критичної інфраструктури в Сумській громаді. Обстріл безпілотниками залишив частину жителів без світла. На місці енергетики працювали над відновленням електропостачання.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Окрім цього, російський дрон влучив у Ковпаківському районі Сум. БпЛА пошкодили житлові та нежитлові будівлі, вибивши близько 50 вікон.