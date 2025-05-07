Ворог атакував Черкащину дронами: в ОВА показали наслідки та розповіли про постраждалого
Черкаську область 7 травня ворог атакував ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок цього постраждала Умань та довколишні до міста села.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
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Що відомо про наслідки ворожої атаки у Черкаській області
Ігор Табурець розповів, що надвечір Росія знову спрямувала на область ударні дрони.
Під прицілом була Умань і довколишні села. По повітряних цілях противника працювали наші сили ППО,
– зазначив посадовець.
За словами начальника ОВА, внаслідок російської агресії постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу, а також побиті вікна в житловому будинку.
Наслідки ворожої атаки по Черкаській області 7 травня / Фото з телеграм-каналу Ігоря Табурця