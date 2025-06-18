Ворог атакував майже 60 ударними БпЛА: які основні напрямки удару
- Росія атакувала Україну 58-ма ударними БпЛА, зокрема на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
- Знешкоджено 30 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання у 9 локаціях.
Вночі 18 червня Росія атакувала Україну 58-ма БпЛА. Основні напрямки удару – Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Зафіксовані влучання у 9 локаціях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про нічну повітряну атаку Росії по Україні
З 23:00 17 червня ворог запустив 58 ударних БпЛА та імітаторів. Запускалися дрони з напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда (тимчасово окупований Крим).
В основному ворог цілив по Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжю.
Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 – збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ,
– заявили у Повітряних силах.
Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
На жаль, зафіксовані влучання засобів повітряного нападу у 9 локаціях.