Ворог атакував майже 60 ударними БпЛА: які основні напрямки удару

Вночі 18 червня Росія атакувала Україну 58-ма БпЛА. Основні напрямки удару – Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Зафіксовані влучання у 9 локаціях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про нічну повітряну атаку Росії по Україні

З 23:00 17 червня ворог запустив 58 ударних БпЛА та імітаторів. Запускалися дрони з напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда (тимчасово окупований Крим).

В основному ворог цілив по Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжю.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 – збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ,

– заявили у Повітряних силах.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, зафіксовані влучання засобів повітряного нападу у 9 локаціях.