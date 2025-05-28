Ворог атакував підприємство у Світловодську на Кіровоградщині: спалахнула пожежа, є постраждалі
- У Світловодську на Кіровоградщині російські окупанти атакували промислове підприємство, що спричинило пожежу, яку вже локалізовано, та призвело до трьох травмованих.
- Обстріл також пошкодив 76 приватних будинків та один 9-поверховий будинок; на місці працюють відповідні служби.
Росіяни обстріляли Кіровоградську область уночі 28 травня. Унаслідок атаки є постраждалі та пошкодження на підприємстві.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Кіровоградської ОДА Андрія Райковича.
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Які наслідки російського обстрілу
Окупанти атакували Кіровоградську область, повітряну тривогу кілька разів оголошували протягом ночі. Райкович пояснив наслідки ворожого удару.
У Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих,
– розповів він.
Також росіяни пошкодили 76 приватних будинків та один 9 поверховий будинок. За словами Райковича, на місці працюють усі відповідні служби.
Уночі вибухи лунали також у Харкові. Там була загроза ворожих ударних безпілотників.
Росіяни обстріляли й Миколаївську область. Збройні Сили повідомляли про рух ударних дронів у напрямку Снігурівки. Пізніше вночі вибухи лунали в Очакові, що на півдні області.