Ворог атакував підприємство у Світловодську на Кіровоградщині: спалахнула пожежа, є постраждалі

Росіяни обстріляли Кіровоградську область уночі 28 травня. Унаслідок атаки є постраждалі та пошкодження на підприємстві.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Кіровоградської ОДА Андрія Райковича.

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Які наслідки російського обстрілу

Окупанти атакували Кіровоградську область, повітряну тривогу кілька разів оголошували протягом ночі. Райкович пояснив наслідки ворожого удару.

У Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих,

– розповів він.

Також росіяни пошкодили 76 приватних будинків та один 9 поверховий будинок. За словами Райковича, на місці працюють усі відповідні служби.

Уночі вибухи лунали також у Харкові. Там була загроза ворожих ударних безпілотників.

Росіяни обстріляли й Миколаївську область. Збройні Сили повідомляли про рух ударних дронів у напрямку Снігурівки. Пізніше вночі вибухи лунали в Очакові, що на півдні області.