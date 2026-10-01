Ворог атакував Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, поранено жінку

Ворог не припиняє атакувати українські міста. У ніч на 1 жовтня під ударом опинилася Рівненщина.

Про це повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

Що відомо про атаку?

Уночі Росія атакувала Рівненщину, через що в області оголосили повітряну тривогу. Близько 4:00 жителів регіону попередили про дронову небезпеку.

Унаслідок атаки постраждала жінка. Вона дістала поранення плечей та обличчя, наразі перебуває в лікарні. Також пошкоджено її будинок. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.