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24 Канал Головні новини Ворог атакував Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, поранено жінку
1 жовтня, 07:53
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Ворог атакував Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, поранено жінку

Вероніка Соцкова

Ворог не припиняє атакувати українські міста. У ніч на 1 жовтня під ударом опинилася Рівненщина.

Про це повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

Що відомо про атаку?

Уночі Росія атакувала Рівненщину, через що в області оголосили повітряну тривогу. Близько 4:00 жителів регіону попередили про дронову небезпеку.

Унаслідок атаки постраждала жінка. Вона дістала поранення плечей та обличчя, наразі перебуває в лікарні. Також пошкоджено її будинок. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, 1 жовтня під атаку потрапив й Київ. Близько 06:27 у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Повітряні сили повідомляли про рух реактивного дрона в напрямку центру, після чого в місті пролунали вибухи. 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Печерському районі безпілотник влучив на територію нежитлового комплексу. У КМВА уточнили, що уламки дрона впали на відкритій території, на місце події вирушили екстрені служби. 

Водночас це вже друга атака на столицю за ніч 1 жовтня. У Солом'янському районі через обстріл загорілося приміщення на першому поверсі 16-поверхівки та припарковані автомобілі, пожежу ліквідували на площі 80 квадратних метрів. В Оболонському районі виникла масштабна пожежа у складській будівлі, яку також вдалося загасити, одного постраждалого передали медикам. 

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