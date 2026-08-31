Уночі Росія вдарила по шахті на Дніпропетровщині

Росія атакувала промислове підприємство на Дніпропетровщині. Є постраждалий.

Як повідомили в ДТЕК, у ніч проти 31 серпня росіяни завдали удару по одній із шахт у Дніпропетровській області.

Що відомо про стан постраждалого?

Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримав працівник підприємства. На місці події постраждалому негайно надали першу домедичну допомогу та доправили до медичного закладу.

У компанії зазначили, що лікарі надають гірнику все необхідне лікування. Наразі стан пораненого працівника стабільний.

Зауважимо, що це далеко не перша атака окупантів на вугільні підприємства регіону. Зокрема, 17 серпня ворожі безпілотники масовано атакували територію цієї ж шахти на Дніпропетровщині, через що один працівник загинув, а ще один отримав поранення.

Крім того, як повідомлялося раніше, ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по автомобілю з працівниками підприємства, коли ті поверталися зі зміни. Тоді внаслідок влучання загинули двоє співробітників.

Нагадаємо, що російська атака 22 серпня серйозно пошкодила енергетичні об'єкти на Одещині. У ДТЕК наголосили, що на ремонт потрібен час.