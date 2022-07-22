ЗСУ відбили атаку з боку нафтопереробного заводу: росіяни кидають у бій всі резерви на Донбасі

Попри гучні заяви російські окупанти не можуть встановити контроль над усією територією Луганської області. ЗСУ тримають оборону та завдають ворогу втрат.

російські окупанти продовжують свій шалений наступ на Донбас. Вони кидають великі зусилля на те, щоб вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

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ЗСУ відбили атаку ворог з нафтопереробного заводу

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про те, що ворог намагається здійснювати тиск з кожного міста та села на Луганщині. Вчора вони завдали два авіаційних удари, два ракетні удари, два мінометні та п'ять артилерійських обстрілів.

Своїм шаленим вогневим впливом вони хочуть посунути позиції ЗСУ, окрім того, їхньою метою є психологічний вплив на мирне населення.

Почастішали авіаційні удари по селах, розташованих на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини. Подекуди окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, щоб була змога застосувати танковий резерв. Як от поблизу Верхньокам’янки,

– повідомив Гайдай.

Також він розповів, що російські окупанти намагалися атакувати з території Лисичанського нафтопереробного заводу. Наші герої завдали ворогу втрат, росіяни були змушені рятуватися втечею.

"За минулу добу зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно майже кожне село та місто, куди вороже озброєння може наразі дістати. Росіяни кидають у бій всі резерви, йдуть у розвідку боєм, не жаліють безпілотників", – додав очільник Луганської ОВА.

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