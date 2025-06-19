Ворог атакував ударними дронами Харків, один із прильотів – біля багатоповерхівок

Увечері четверга, 19 червня, ворог атакував Харків ударними БпЛА. У місті пролунали вибухи, розпочалася пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та мера Ігоря Терехова. Повітряну тривогу там оголосили о 23:00.

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Що відомо про атаку

За попередніми даними, агресор ударив по Київському та Шевченківському районах Харкова. Про перші вибухи Синєгубов написав о 23:12, згодом іще о 23:25 та 23:37.

Один з прильотів стався біля багатоповерхових житлових будинків, наслідки уточнюють. Про постраждалих інформація наразі не надходила,

– написав о 23:38 Терехов.

Згодом мер повідомив про пожежу на місці одного з прильотів у Шевченківському районі.

Унаслідок удару загорівся дах незаселеної новобудови, також зафіксовано влучання на подвір'я багатоповерхівки – вибито шибки, понівечено машини.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, вибухи також пролунали в Сумах – росіяни атакували "Шахедами" і ракетами