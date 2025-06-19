Ворог атакував ударними дронами Харків, один із прильотів – біля багатоповерхівок
- Росія атакувала ударними БпЛА Харків 19 червня, у місті пролунали вибухи, розпочалася пожежа.
- Постраждали Київський та Шевченківський райони міста, один з прильотів стався біля багатоповерхівок.
Увечері четверга, 19 червня, ворог атакував Харків ударними БпЛА. У місті пролунали вибухи, розпочалася пожежа.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та мера Ігоря Терехова. Повітряну тривогу там оголосили о 23:00.
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Що відомо про атаку
За попередніми даними, агресор ударив по Київському та Шевченківському районах Харкова. Про перші вибухи Синєгубов написав о 23:12, згодом іще о 23:25 та 23:37.
Один з прильотів стався біля багатоповерхових житлових будинків, наслідки уточнюють. Про постраждалих інформація наразі не надходила,
– написав о 23:38 Терехов.
Згодом мер повідомив про пожежу на місці одного з прильотів у Шевченківському районі.
Унаслідок удару загорівся дах незаселеної новобудови, також зафіксовано влучання на подвір'я багатоповерхівки – вибито шибки, понівечено машини.
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