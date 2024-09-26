Ворог атакував залізничну станцію на Сумщині: поранені 3 залізничників

Російські війська атакували дронами залізничну станцію в Сумській області. На жаль, внаслідок цього, поранень зазнали 3 працівників залізниці.

Про це повідомили в Укрзалізниці. Там розповіли деталі ситуації та повідомили про стан постраждалих.

Дивіться також Вночі та вранці на Хмельниччині лунали вибухи: ворог атакував інфраструктуру

Атака на залізничну станцію на Сумщині

Маємо недобрі новини із Сумщини – троє залізничників поранено внаслідок ворожої атаки дронами на залізничну станцію,

– ідеться в повідомленні.

В Укрзалізниці розповіли, що поранено одного працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки, а також працівника воєнізованої охорони та служби зв'язку, які прямували у відрядження.

Там додали, що залізничникам, які постраждали, надали всю необхідну медичну допомогу.

"Їхньому життю наразі нічого не загрожує", – повідомили в Укрзалізниці.



Крім цього, вказується, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю вокзалу. Також вибито 15 склопакетів.

На щастя, постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу немає. Також наголошується, що усі поїзди Укрзалізниці в регіоні прямують згідно з розкладом.