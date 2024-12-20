Ворог атакував Запоріжжя дронами: спалахнула пожежа

Ворог ввечері 20 грудня атакував Україну дронами-камікадзе. Під прицілом опинилося Запоріжжя, де нині спалахнула пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Ворог атакував Запоріжжя

О 20:03 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стали дрони-камікадзе, які Росія запустила по території України.

Іван Федоров закликав містян та жителів області залишатися в укриттях до відбою. О 21:17 він повідомив, що внаслідок атаки дронів на Запоріжжя сталася пожежа.

На місце виїхала бригада швидкої допомоги. Наразі інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Федоров також показав наслідки російської атаки по Запоріжжю. На опублікованій світлині видно, що після атаки пошкоджено балкони житлового будинку та скління.



Наслідки атаки по Запоріжжю / Фото Іван Федоров

У Повітряних силах закликають мешканців Запоріжжя залишатися в укриттях, адже ворог продовжує атакувати "Шахедами". Ударні дрони летять з тимчасово окупованих територій, тому небезпека ще не минула.

В області росіяни полюють на цивільних

Окрім дронів-камікадзе ворог продовжує атакувати й fpv-дронами. Так, у Новоданилівці Запорізької області поранений 59-річний мешканець. Його госпіталізували у важкому стані.