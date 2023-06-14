"Це була б зрада": Залужний розповів, чому не дав підірвати мости в Києві на початку вторгнення

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний продовжує грати важливу роль у протистоянні російському загарбнику. І ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та спроби оточення Києва Залужний не дав згоди на підрив мостів у столиці.

За даними української служби BBC, розмова про це виникла 26 лютого 2022 року. На третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже було очевидно, що план росіян "захопити Київ за три дні" провалився.

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Проте окупанти підійшли дуже близько до столиці. Росіяни не змогли висадити десант із військовою технікою в Гостомелі, проте:

взяли в оперативне оточення Чернігів,

стрімко просувалися Сумщиною,

з дня на день могли вийти на лівобережні передмістя Києва.

Публічно влада закликала українців не панікувати, однак між собою члени уряду почали активно обговорювати ідею підірвати усі київські мости, аби затримати російську армію перед річкою Дніпро і не допустити ворога до урядового кварталу.

Чому Залужний не дав підірвати мости в Києві

Тоді один з високопоставлених урядовців набрав тодішнього голову СБУ Івана Баканова і вимагав, аби той наказав своїм спецпризначенцям підірвати мости і відрізати лівий берег Дніпра від правого. Ситуація була складною. Баканов подзвонив до головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Той його вислухав і без вагань відповів:

Підірвати мости? В жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра – і військових, і цивільних.

Звільнення Київщини від ворога

У ніч на 24 лютого 2022 року російський диктатор Володимир Путін почав повномасштабне вторгненння в Україну, Росія атакувала з різних напрямків. Київ зазнав авіаударів, у Гостомелі росіяни з гелікоптерів обстрілювали летовище ДП "Антонов".

Передмістя Києва швидко опинилося під окупацією, однак у владі заспокоювали, що оточення столиці не станеться.

23 березня 2022 року українські війська посунули лінію фронту на схід від Києва на 25 – 35 кілометрів, а 29 березня Росія почала відводити війська від української столиці.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ заявив, що російські окупаційні війська зазнають шалених втрат. Залужний наголосив, що це зупинило б будь-яку країну, але в Росії людське життя нічого не вартує. Натомість українських людей він називає "феноменом" – на них тримається держава.