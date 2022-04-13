Ворог частково блокує Харків, а на зайнятих землях формує "народну міліцію"

49-й день українські захисники та народ мужньо протистоять повномасштабному російському воєнному вторгненню. Ворог не припиняє напади на місто Харків, яке постійно обстрілюється.

Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 06:00 13.04.2022.

Головне Байден визнав геноцид в Україні, понад 700 тіл вже знайшли на Київщині: головне за 49 день війни

Ворог частково блокує Харків

Так, за оперативною інформацією, російські окупанти не припиняють на Слобожанському напрямку частково блокувати Харків. Також продовжуються артилерійські обстріли міста.

Крім того, Харківщина страждає від ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Така ж ситуація і в Запорізькій області. В обох напрямках веде повітряну розвідку.

На зайнятих землях окупант формує "народну міліцію"

На деяких тимчасово зайнятих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої "народної міліції". Щоб реалізувати свої наміри, здійснює відповідну роботу.

Зауважте – ЗСУ знищили склад окупантів з боєприпасами у Новоайдарі: дивіться відео