Ворог досі незаконно утримує в заручниках працівників ЧАЕС

Російські вже ядерні терористи захопили Чорнобильську АЕС. Окупанти досі незаконно утримують в заручниках працівників електростанції.

Російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію в перший же день масштабного наступу на Україну.

Увага У російських військових відбита пам'ять про трагедію на ЧАЕС, – Зеленський

В перший же день війни, російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Наразі вони незаконно утримують персонал ЧАЕС,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Там додають, що через пересування ворожої важкої техніки порушили верхній шар ґрунту на забруднених територіях. Відтак в повітря піднявся радіоактивний пил.

За даними Автоматизованої системи радіаційного контролю, в зоні відчуження показники збільшилися від 4,6 до 15,7 раза у порівнянні із середньорічними.

До слова, ми писали, що робити у разі радіаційної аварії. Детальніше – тут.

Захоплення Чорнобиля: головне

Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Україна розцінює ці дії як ядерний тероризм.

Україна вже попередила ворога про можливі наслідки для здоров'я через перебування поблизу ЧАЕС.

Українські органи написали вже відповідне звернення, яке надіслали до МАГАТЕ.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!