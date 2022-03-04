Ворог досі незаконно утримує в заручниках працівників ЧАЕС

4 березня 2022 , 14:43
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Російські вже ядерні терористи захопили Чорнобильську АЕС. Окупанти досі незаконно утримують в заручниках працівників електростанції.

Російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію в перший же день масштабного наступу на Україну.

Увага У російських військових відбита пам'ять про трагедію на ЧАЕС, – Зеленський

В перший же день війни, російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Наразі вони незаконно утримують персонал ЧАЕС,
– зазначили в Офісі генпрокурора.

Там додають, що через пересування ворожої важкої техніки порушили верхній шар ґрунту на забруднених територіях. Відтак в повітря піднявся радіоактивний пил.

Увага! За даними Автоматизованої системи радіаційного контролю, в зоні відчуження показники збільшилися від 4,6 до 15,7 раза у порівнянні із середньорічними.

До слова, ми писали, що робити у разі радіаційної аварії. Детальніше – тут.

Захоплення Чорнобиля: головне

  • Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Україна розцінює ці дії як ядерний тероризм.
  • Україна вже попередила ворога про можливі наслідки для здоров'я через перебування поблизу ЧАЕС. 
  • Українські органи написали вже відповідне звернення, яке надіслали до МАГАТЕ.

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Автор: Аліна Оліховська