Ворог з "Градів" обстріляв вулиці Авдіївки: є загиблі та поранені
Джерело:Нацполіція
Російські вбивці 14 березня відкрили вогонь по вулицях Авдіївки. Вони пошкодили будинки, поранили та вбили людей.
Про це повідомили в Національній поліції України о 14:45. Зазначили, що ворог використав ракетну систему залпового вогню "Град".
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"Внаслідок ворожого обстрілу є поранені та загиблі. Поліцейські документують наслідки обстрілів і допомагають громадянам", – зазначили у Нацполіції.
Наслідки обстрілів в Авдіївці / Фото Нацполіції
Обстріли 13 березня
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що окупанти 13 березня вгатили з ракетного комплексу "Точки-У" в напрямку мирного населення Авдіївської громади. Також обстріляли Очеретинську громаду на Донеччині. Крім цього, є багато пошкоджених будинків у Кам'янці, але через інтенсивність боїв точну інформацію наразі встановити неможливо.