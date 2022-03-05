Ворог групується на підході до міста, але ми стоїмо, – глава Миколаївської ОВА

Станом на ранок 5 березня ситуація в Миколаєві спокійна. Однак українські військові укріплюють свої позиції, адже ворог групується на підходах до міста.

Про це очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім сказав в ефірі 24 каналу. За його словами, він не знає точної цілі окупанта, але ймовірно є декілька варіантів розвитку подій.

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"Один із них – взяття Миколаєва, а другий – це обхід Миколаєва. Я не розумію, яке стратегічне значення має Миколаїв у випадку, якщо мости будуть зруйновані", – зазначив Кім.

Дуже багато військ в Миколаївській області, але ми стоїмо,

– наголосив очільник Миколаївської ОВА.

Ворог всіх нас об'єднав, – Кім

За словами Віталія Кіма, ворог всіх об'єднав. "Ми розуміємо реальну загрозу, коли ворог стоїть поруч міста. Я думаю, в нас всі патріотично налаштовані, ніхто не хоче бачити Росію тут. Бо це наше місто, наша країна", – заявив Кім.

Окрім цього, до Миколаєва поступає гуманітарна допомога як з Києва, так і з інших міст.

"Магазини працюють, аптеки теж. Два місяці блокади точно протягнемо. Звісно, ми віримо в найкраще і хочемо, щоб війна закінчилась якнайшвидше", – додав він.

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