Ворог хоче наростити темпи наступу й оточити українських захисників у зоні ООС

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російський ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Згідно з інформацією, Росія намагається наростити темпи проведення операції на Сході України.

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Відомо, що їхня мета – оточити угруповання Об’єднаних сил. А також встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

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