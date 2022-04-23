Ворог хоче наростити темпи наступу й оточити українських захисників у зоні ООС
23 квітня 2022 , 18:33Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російський ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.
Згідно з інформацією, Росія намагається наростити темпи проведення операції на Сході України.
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Відомо, що їхня мета – оточити угруповання Об’єднаних сил. А також встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями.Важливо! Українські захисники продовжують завдавати російським окупантам нищівних втрат. 21 квітня 2022 року вони відбили 10 ворожих атак та знищили купу техніки загарбників. Також українські бійці успішно ліквідовують особовий склад окупаційних військ.
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