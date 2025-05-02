Ворог масовано атакував Харків "Шахедами": постраждав будинок, горять авто
- 2 травня Харків масовано атакували російські дрони-камікадзе "Шахед". У місті прогриміла серія вибухів, відомо про пошкодження.
- Зокрема, під ударом опинилися Салтівський та Слобідський райони. Також унаслідок атаки є постраждалі.
Увечері 2 травня росіяни масовано атакували Харків дронами-камікадзе. Унаслідок ударів постраждав багатоквартирний будинок, повідомляють про загоряння автівок, а також постраждалих.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
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Харків масовано атакували "Шахеди"
Пізно ввечері 2 травня Росія масовано атакувала Харків дронами-камікадзе типу "Шахед". Місцеві жителі повідомляли, що у місті пролунала серія потужних вибухів. За деякими даними, у місті чули до 15 вибухів.
На жаль, після атаки у Харкові є руйнування та постраждалі. Станом на 21:48 у Харкові було зафіксовано влучання ворожих БпЛА у двох районах міста. Згодом стало відомо, що унаслідок атаки є пошкодження.
Внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять авто,
– повідомив Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що загалом наслідки російської атаки зафіксували у кількох районах. Так, за уточненою інформацією, удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах міста:
- Слобідський район: спалахнули пожежі, пошкоджені приватні автомобілі.
- Київський район: зафіксовано падіння ворожого дрону, наслідки встановлюються.
- Основ'янський район: внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки.
- Салтівський район: влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвір'ї автомобілі.
Також у Харкові внаслідок атаки багато постраждалих. Спочатку повідомлялося лише про трьох потерпілих, але згодом кількість постраждалих різко зросла до 35.