Ворог має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі, – Генштаб

У Генштабі повідомили, що ворог має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. Зокрема мовиться й про авіатехніку.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу у неділю, 6 березня. Втрати авіаційної техніки окупаційних військ вже становлять 88 літаків та вертольотів.

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Як повідомили у відомстві, противник намагається не втратити наступального потенціалу, але має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі.

Завдяки спротиву всього українського народу, противника деморалізовано,

– наголосили у Генштабі.

Також підкреслили, що резерви російських окупантів, які доукомплектовують підрозділи, мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ.

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