Ворог може планувати провокаційні вибухи на дамбі Карлівського водосховища

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України застерегли, що окупанти планують чергові провокації. У декількох проросійських телеграм-каналах з'явилася інформація мінування дамби Карлівського водосховища націоналістичними батальйонами.

Проросійські телеграм-канали, що здійснюють медійний супровід війни Росії проти України, вкотре засипають читачів провокаціями. Там йдеться про те, що "в населеному пункті Карлівка (ОРДО) націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища".

Читайте також: Вибухи в Тирасполі – спланована провокація російських спецслужб: розвідка оприлюднила документ

У ЦПД зазначили, що пропагандисти, посилаючись на міноборони Росії, застерегли про небезпеку затоплення 6 населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 тисяч осіб у разі підриву дамби.

Такі інформаційні вкиди можуть бути інформаційно-психологічною операцією окупантів, однак зважаючи на характер ведення ворогом війни проти України, не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану,

– написали у Центрі протидії дезінформації

Вас це може зацікавити – "Москва уникатиме публічних звинувачень Києва", – Фейгін про наслідки вибухів у Росії: відео