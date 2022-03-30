Ворог накопичує війська в районі ЧАЕС та зоні відчуження загалом

Попри заяви про нібито "відведення" військ, на Поліському напрямку спостерігають накопичення сил окупантів вздовж державного кордону України з Білоруссю.

За даними Генштабу ЗСУ, одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС.

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Також російські загарбники зосереджують сили у районі об'єкту "Укриття" та зоні відчуження загалом.

Так, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку Чорнобильської АЕС,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Раніше у Генштабі повідомили, що використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ здійснюється свідомо. Відбувається це через неможливість ЗСУ вести на території зони відчуження бойові дії.

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