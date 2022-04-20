Ворог намагався прорвати позиції ЗСУ на кількох напрямках, – речник 128 бригади
Окупанти активно наступають на Донбасі. Так, 20 квітня ворог намагався прорвати позиції українських військових на кількох напрямках, проте ці спроби провалилися.
Про це повідомив речник 128 окремої гірсько-штурмової бригади Ярослав Галас в ефірі 24 каналу.
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Він розповів, що військові з їх бригади є і на донецькому, і на південно-східному напрямках. "Зараз немає того умовного затишшя, яке було 2 – 3 тижні тому", – запевняє речник.
За його словами, на деяких напрямках є обстріли та перестрілки, а подекуди просто дуже гаряче.
"Зокрема, за останні два дні активізувалися російські війська, активно працює артилерія. Перед тим вони запускають дрони, а потім стріляють", – каже Галас.
Він додав, що у попередні тижні противники намагалися накрити вогнем наших військових на передовій, а зараз ствольні обстріли та реактивна артилерія накривають територій на кілометри позаду позицій ЗСУ.
Також були спроби прорвати позиції військових на кількох напрямках, зокрема на Донецькому та стику трьох областей – Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій. Але тут були невдалі атаки, ворога відкинули. Очевидно, що будуть нові спроби,
– наголосив Ярослав Галас.
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До слова, у Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни і далі намагаються прорватися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Та їхні зусилля марні – 20 квітня окупанти зазнали невдачі при спробі закріпитись в Рубіжному та Новотошківському.
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