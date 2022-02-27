Ворог намагався прорватись до Маріуполя з волноваського напрямку: окупанта зупинили
Джерело:"Сегодня"
Російські окупанти намагалися зайти до Маріуполя з волноваського напрямку. На щастя, наші бійці змогли дати відсіч.
Як повідомили в окремому загоні спецпризначення "Азов", ворог намагався прорватись до Маріуполя з волноваського напрямку.
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Захисники Маріуполя прийняли бій та зупинили кремлівських окупантів.
Українські воїни частково розбили ворожу колону, залишки противника відступили. Наші воїни взяли 6 полонених. Окупанти мають знати, що українці не віддадуть свою землю. Український прапор над Маріуполем,
– мовиться у повідомленні.
Водночас мешканців Маріуполя закликали не виходити на вулицю та триматися далі від вікон.
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