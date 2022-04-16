Ворог намагався просунутися вглиб села Довгеньке, але зазнав значних втрат, – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронті станом на вечір 16 квітня. Зокрема, є дані про нові спроби ворога просунутися вглиб країни.

Керівництво ЗСУ повідомляє, що російські окупанти стараються покращити своє тактичне положення. Для цього вони хочуть використати населений пункт Довгеньке, який розташований на Ізюмському напрямку.

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Ворог зазнає втрат на Харківщині

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом доби ворог пробував реалізувати наступально-штурмові дії. Проте ворогу не вдалося втілити свій план. Крім того, російські окупанти зазнають значних втрат.

Водночас з метою підсилення свого угруповання на цьому напрямку Росія перевела підрозділи зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії, які до цього були в межах її кордону.

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