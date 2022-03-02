Ворог намагався вийти до адміністративних районів Донецька та Луганська і блокувати Маріуполь

Російські окупанти зазнають невдач у зухвалій війні проти України. Окупанти не змогли заблокувати Маріуполь.

Окупантам не вдалося заблокувати Маріуполь

У Генштабі ЗСУ повідомили новини з фронту. На окремих напрямках українські військові починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів.

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Повідомляється, що на Донецькому напрямку противник зосередив зусилля на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Ворог не досягнув своєї мети. Також повідомляється, що окупантам не вдалося заблокувати Маріуполь.

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