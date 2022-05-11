Ворог намагається бити всім, чим має, навіть радянськими ракетами 60-х років, – Братчук

Росіяни обстрілюють Одесу, але потрапляють то в пляж, то в торговий центр, то в магазин вин. Проте це не варто списувати помилки ворога.

Про це сказав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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"Звичайно, можна було б списати все на те, що проти нас воює не друга армія світу, а якісь там чмоні, але не хочеться принижувати наших військових, які воюють проти міцного ворога, що володіє масою людей", – зазначив речник.

Чому радянські ракети не потрапляють у цілі

За словами Братчука, Росії не шкода тисяч своїх людей. Проте, можливо, шкода техніки, бо її знищують або забирають українські захисники.

Тому говоримо про те, що ворог дійсно намагається бити всім, що у нього є. Сьогодні говоримо й про радянські ракети. Зокрема, обстріл 9 травня, коли прилетіло 7 ракет в Одесу (це половина того, що прилетіло за добу по нашому регіону). Це були радянські ракети 60-х років,

– розповів речник.

Братчук вважає, що росіяни бережуть свою високоточну зброю, яка дуже дорога. Також, ймовірно, ракет у них стає все менше. Радянські ж зразки зброї неналежно зберігались, через те й летять таким чином. Проте Братчук не відкидає, що окупанти дійсно намагаються тримати регіон у неспокої та тиснути на оборонців Одеси й області психологічно, але це не вдається.

"Звичайно, настрої тривожні. Після кожного обстрілу ми це розуміємо, але люди найбільше запитують, коли можна повертатися й що можна зробити для оборони рідного міста. Я відповідаю, що кожен у цій ситуації має знайти свій функціонал", – пояснив речник.

Помста за Зміїний

На початку травня прогнозували масові ракетні удари від росіян. Братчук зазначив, що такий сценарій справдився в Одесі. За його словами, ворог намагається помститись перш за все за воєнні успіхи на острові Зміїний.

"Знаємо всю ситуацію і те, наскільки важливим є той невеликий клаптик української землі. Але це певний плацдарм для росіян. Острів має бути або українським, або безлюдним. Принаймні на час війни. Після перемоги там знову будуть наші військові", – додав Сергій Братчук.

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