Ворог намагається оточити Харків і вийти на бар'єрний рубіж по Дніпру

Російські вбивці стягують сили на Слобожанському напрямку. Вони не втрачають наміру захопити Харків.

Про це 9 березня проінформували у Генеральному штабі збройних сил України. Зокрема, ворог зосередив на Слобожанщині окремі підрозділи першої танкової армії, двадцятої загальновійськової армії, шостої загальновійськової армії Росії.

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"Також окупанти привели в бойову готовність Західний воєнний округ та чотирнадцятий армійський корпус Північного флоту. Це потрібно, щоб утримати рубіж від Сєверодонецька до Сум", – зазначили у Генштабі.

Вийти до Дніпра

У Збройних силах зазначили, росіяни зосереджують армійську авіацію, щоб забезпечити дії повітряного десанту. Окупанти насамперед прагнуть оточити Харків.

Основні зусилля зосереджує на спробі оточення міста Харків та виході на бар'єрний рубіж по річці Дніпро,

– написали у Генштабі.

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