Ворог намагається оточити Миколаїв: безуспішно пробував розгорнути артилерію та ракетні війська

Вже 17 день українські захисники героїчно протистоять російським окупантам. Сьогодні Генштаб ЗСУ відзвітував про ситуацію на фронті. Зокрема про спроби захопити Миколаїв

На Південнобузькому напрямку противник не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою оточення Миколаєва,

– йдеться у звіті.

Для того, аби підтримати і відновити наступ, окупанти намагалися розгорнути підрозділи ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони.

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Генштаб повідомив, що успіху ворог не мав. Зараз противник відступив у район населеного пункту Милове та здійснює інженерне обладнання зайнятих позицій і підтягує резерви.

Нагадаємо, вчора ввечері, 11 березня, ворог вів хаотичні обстріли по лікарнях та інтернату Миколаєва, влучив у котельню. За попередньою інформацією, жертв немає, але 2 людей зазнали поранень.

Крім того, за словами голова Миколаївської ОВА Віталія Кіма, росіяни змінюють тактику – загарбники стріляють по місту й тікають. Вони розміщуються у навколишніх селах й квартируються там у школах й будинках.

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