Ворог намагається прорвати оборону на Поліссі та блокувати Київ
11 березня 2022 , 00:34Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російські солдати намагаються зайти зі сторони Полісся. Збройні сили України не дають прорватись ворогу.
Таким чином окупанти хочуть блокувати Київ. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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На Поліському напрямку противник намагається прорвати оборону захисників України в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ,
– йдеться у повідомленні.
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