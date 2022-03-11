Ворог намагається прорвати оборону на Поліссі та блокувати Київ

Російські солдати намагаються зайти зі сторони Полісся. Збройні сили України не дають прорватись ворогу.

Таким чином окупанти хочуть блокувати Київ. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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На Поліському напрямку противник намагається прорвати оборону захисників України в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ,

– йдеться у повідомленні.

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