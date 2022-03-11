Ворог намагається прорвати оборону на Поліссі та блокувати Київ

11 березня 2022 , 00:34
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Російські солдати намагаються зайти зі сторони Полісся. Збройні сили України не дають прорватись ворогу.

Таким чином окупанти хочуть блокувати Київ. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ. 

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На Поліському напрямку противник намагається прорвати оборону захисників України в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ,
– йдеться у повідомленні. 

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Автор: Анастасія Лукашевська