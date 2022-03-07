Ворог намагається вийти до східних околиць Києва та захопити Чернігів і Суми, – Генштаб

Генштаб ЗСУ опублікував зведення щодо оперативної ситуації на фронтах протистояння російським загарбникам. Щодо Київщини: ворог намагається вийти до східних околиць столиці.

Зробити це російські окупанти мають намір через Броварський і Бориспільський райони. Також вони прагнуть встановити контроль над Черніговом і Сумами.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Зведення Генштабу ЗСУ: ситуація на Київщині

Станом на 11 день війни загарбники почали накопичувати ресурси для штурму Києва.

Зокрема, на Сіверському напрямку окупанти намагаються забезпечити собі вихід до східних околиць Києва – через Броварський і Бориспільський райони. А також – встановити контроль над містами Чернігів та Суми.

З хороших новин – під час бойових дій вдалося звільнити місто Чугуїв у Харківській області. ЗСУ міцно тримають стрій!

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!