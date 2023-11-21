Ворог намагається вийти до Синьківки, щоб продовжити наступ на Куп'янськ, – Сирський

Окупанти продовжують підступні спроби атакувати українські позиції на усіх напрямках. Зокрема росіяни продовжують наступальні дії на Куп'янському напрямку та стягують резерви на Лиманському.

Для штурмів українських позицій на усіх напрямках російські окупанти продовжують використовувати підрозділи шторм z, шторм v, які сформовані з ув’язнених та військових штрафників. Про це повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Яка ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках

Ворог намагається вийти до населеного пункту Синьківка Харківської області, щоб продовжити наступ на місто Куп’янськ. Наші захисники відбивають всі спроби окупантів на цьому напрямку.

Водночас, за словами Сирського, росіяни активізувалися і на Лиманському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог стягує резерви та проводить перегрупування, щоб підготуватись до продовження атакувальних дій,

– наголосив він.

Під Бахмутом – гаряче

Поблизу Бахмута, як зазначив Сирський, тривають важкі бої. Окупанти продовжують атакувальні дії.

Противник намагається вибити українських захисників з позицій в районі Кліщіївки. Втім, Сили оборони тримають оборону і завдають великих втрат російським військам, як в техніці, так і в живій силі.

Що із втратами ворога

За словами командувача, з початку місяця в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" ліквідували понад 6,5 тисяч російських окупантів.

Окрім того, були знищені або пошкоджені близько 800 одиниць військової техніки окупантів. Серед них:

79 танків;

136 одиниць броньованої техніки;

170 різних зразків ворожої артилерії.

Більше про ситуацію під Куп'янськом

В ефірі телемарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо теж заявив, що на Куп'янському напрямку противник намагається знайти слабкі сторони в українській обороні.

"У разі успіху ворога на цьому, – це дасть можливість розвинути атакувальні дії безпосередньо на сам Куп'янськ і вийти на берег річки Оскіл", – сказав він.

За його словами, там росіяни застосовують керовані авіабомби та дрони для ударів по позиціях ЗСУ.